В Алматы СОР и СОЧ в период карантина будут проходить дистанционно

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) в период карантина будут проходить дистанционно, сообщила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

«СОР и СОЧ будут проходить дистанционно. Это не значит онлайн, это может быть посредством любого средства связи – по электронной почте, WhatsApp, Telegram», — сказала Жылкыбаева на брифинге в среду.

Она отметила, что в конце четверти будут проводиться только 1 СОР и 1 СОЧ, оценки за которые будут выставлены в «Кунделик».