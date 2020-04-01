Обратившийся даже 14 апреля за соцвыплатой получит ее в полном размере

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Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Обратившийся даже 14 апреля за социальной выплатой получит ее в полном размере, сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Если вы обратитесь 1 апреля, то уже 3 апреля получите эту выплату, а следующую – 3 мая, то есть третьего числа каждого месяца. Это соцвыплата на период ЧП. Если ЧП не продлят, и его отменят 15 апреля, то обратившийся даже 14 апреля соцвыплату в Т42,5 тыс. получит», — сказал Нурымбетов, отвечая на вопрос, получит ли соцвыплату за март человек, если обратится за ней в апреле, на брифинге в среду.

Также он остановился на сроках назначения соцвыплаты.

«Как только вы обратитесь за соцвыплатой, через три дня вам будет выплачено Т42,5 тыс. Это не пенсия или пособие. Например, обычное пособие рассчитывается как: с момента обращения высчитывается, сколько дней приходится на этот месяц и так далее. В данном случае так не будет», — отметил Нурымбетов.

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