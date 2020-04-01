Выявленные 36 близко контактировавших с умершим от КВИ в Караганде не выезжали из города

Караганда. 1 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Выявленные 36 близко контактировавших с умершим от коронавирусной инфекции (КВИ) в Караганде не выезжали из города, сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.

«Выявлен круг близких контактов (умершего от коронавируса в Караганде – КазТАГ) – 36 человек. Лица, которые потенциально имели контакт – их 20 человек. Проводится расследование по факту раннего места работы – это город Темиртау. (…) Данные (контактные – КазТАГ) лица не выезжали за пределы республики, не выезжали в Нур-Султан, Алматы. Находились в это время у нас в Караганде», — сообщил Аскаров на онлайн-брифинге в среду.