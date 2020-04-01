Назван состав дезраствора для борьбы с коронавирусом в Алматы

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Состав дезинфицирующего раствора для борьбы с коронавирусом в Алматы назвал заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев.

«Алматинский военный гарнизон обрабатывает места общего пользования подряд. Для обработки используется гипохлорит натрия. По инструкции данное средство используется в соотношении 10 литров натрия на 1200 литров воды. Однако в целях исключения воздействия на окружающую среду применяется соотношение 1 литр натрия на 1200 литров воды, это 0,015%-ный раствор. Второе – тамартазал – производит дезинфекцию скамеек, урн, надземных и подземных переходов, а также входные группы продуктовых магазинов и аптек. Используется дезинфицирующий препарат «Дезкапс», одна таблетка на 10 литров воды. Обладает антивирусным воздействием, применяется как профилактическая дезинфекция школ и так далее. И третья подрядная организация – управление жилищной политики, которое занимается дезинфекцией дворов и подъездов. Ими используется «Алма-экстра», «СанЛайт», «Хансэк», а также септоцид», — сообщил Отыншиев в среду на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы.

При этом он уточнил, что граждане при соблюдении требований аннотаций дезсредств могут самостоятельно проводить влажную уборку.