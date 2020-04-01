Алматы. 1 апреля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Алматинской области, сообщает Казахстанский национальный центр данных (КНДЦ) Института геофизических исследований (ИГИ).

«1 апреля года в 01.22 по времени Нур-Султана (31 марта в 19 часов 22 минуты по Гринвичу) в 81 км к юго-востоку от Текели и в 51 км к северо-западу от Жаркента произошло землетрясение. (…) Магнитуда mpv = 3,6. Энергетический класс К = 7,5», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, координаты эпицентра: 44.28 градуса северной широты, 79.38 градуса восточной долготы.