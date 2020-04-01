Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Организация объединенных наций (ООН) подсчитала потери экономики от коронавируса и представила план победы над COVID-19, сообщает пресс-служба организации.

«Пандемия коронавируса – это переломный момент для современного общества. История будет судить о нас не по тому, как отдельные правительства справились с кризисом, а по тому, насколько мы сумели объединиться и скоординировать усилия на глобальном уровне на благо всего человечества», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН обладает глобальной сетью региональных и субрегиональных офисов, сотрудники которых работают в сфере обеспечения мира, прав человека, устойчивого развития: это проверенный временем механизм координации действий всего международного сообщества.

«Развивающимся странам необходимо оказать поддержку, прежде всего, облегчив им бремя задолженности. С этой целью в ООН создан фонд по реагированию на COVID-19 и восстановлению после пандемии. Когда мы преодолеем этот кризис, а мы его преодолеем, – у нас будет выбор: оставить все по-старому, как это было до пандемии, или решительно устранить те проблемы, которые поставили нас в столь уязвимое положение», — сказал генсек.

Он напомнил о Целях устойчивого развития и заявил о том, что в процессе восстановления международное сообщество должно строить экономику, основанную на принципах инклюзивности, экономику, способную противостоять пандемиям, изменению климата и другим глобальным проблемам.

«Нам нужно проявить солидарность. Вместе мы сможем победить вирус и построить более справедливый мир», — добавил глава организации.

ООН предлагает принять план стимулирования экономики общей стоимостью в 10% глобального ВВП, поддержать малый и средний бизнес и оказать помощь самым уязвимым слоям населения.

В доклад включены данные, предоставленные различными учреждениями ООН.

«В результате пандемии исчезнет от 5 млн до 25 млн рабочих мест, а потери только жителей США, лишенных работы, составят от $860 млрд до $3,4 трлн», — считают в Международной организации труда.

Организация «Конференция ООН по торговле и развитию» предсказывает 40% сокращение объема прямых иностранных инвестиций, а во Всемирной туристской организации считают, что число зарубежных поездок снизится на 20-30%.

Международный союз электросвязи предупреждает, что 3,6 млрд человек останутся без интернета, а ЮНЕСКО опасается, что 1,5 млрд детей не смогут учиться. Однако, по мнению генсека ООН, человечеству под силу справиться с этими проблемами и стать сильнее.

«Если мы будем действовать правильно, пандемия COVID-19 ознаменует начало новой эры глобального и социального сотрудничества», — подчеркнул Гутерриш.