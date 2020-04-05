Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ — Правила выплаты Т42,5 тыс. изменили в Казахстане.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало изменения в приказ о социальной выплате на период чрезвычайного положения.

Согласно документу, социальная выплата в размере Т42,5 тыс. осуществляется следующим категориям граждан:

1) работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

3) индивидуальным предпринимателям, не использующим наемный труд;

4) лицам, занимающимся частной практикой;

5) физическим лицам, являющихся плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП);

6) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы (далее — физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ);

7) работникам некоммерческих юридических лиц (далее — некоммерческие организации) находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных.

Социальная выплата не назначается:

1) лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение двенадцати месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП;

2) плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявления;

3) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение двенадцати месяцев до даты введения чрезвычайного положения.