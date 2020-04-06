Коронавирус протестировал работу МОН: Садись, двойка!

Нельзя путать собственный непрофессионализм с потенциалом провайдера

Не успело Министерство образования и науки Республики Казахстан в лице своего руководителя Асхата Аймагамбетова заявить, что дистанционное обучение школьников сорвалось из-за недостаточных возможностей Интернета в стране, как от IT-ишников прилетела «ответка». Если передать суть, то МОН свое поражение в битве за знания объяснил острым недостатком патронов, а оппоненты заявляют, что в министерстве тупо не умеют их заряжать куда надо. Как бы то ни было, но события развиваются очень динамично и на взгляд с одной стороны независимого, а с другой заинтересованного (в уроки школьников родители включены автоматически) наблюдателя, у защитников «Казахтелекома» позиция намного более аргументирована, чем у министра.

Коронавирус придал многим общественно-политическим процессам совершенно экстраординарное ускорение. От былой томной и богатой на испарения духовной жизни болота с момента введения чрезвычайного положения ничего не осталось. Говорят, что после пандемия планета в прошлое состояние уже не вернется, а значит и Казахстан тоже.

Итак, скорость. Первого апреля учителя и школьники пробовали провести занятия в онлайн-режиме с использованием специальных либо приспособленных под него платформ. Эксперимент коллапсирует практически мгновенно. В алматинских школах классической стала ситуация, когда большинство школьников в формат видеоконференции включились, а учитель не смог. Не стоит забывать, что уйма горожан сейчас работает удаленно, а потому нервотрепка со стороны учеников заставила паниковать и их родителей, других членов семей, которые испугались падения трафика из-за учебного процесса. Бабушки и дедушки со своими сериалами и социальными сетями – отдельный очаг тревог. Третьего апреля Асхат Аймагамбетов заявляет, что онлайн-обучение для 2,5 млн школьников невозможно, поскольку для этого нет технических возможностей. Если расшифровать до конца, то «мы не при делах, «Казахтелеком» не доработал».

Потом в соцсетях возбудились IT-ишники. Нуркен Халыкберген написал, что неготовность учителей, учеников и функционеров от образования к СИСТЕМНОМУ онлайн-обучению к техническим возможностям «Казахтелекома» никакого отношения не имеет. Как за три месяца нельзя всех учителей сделать трехъязычными, так и за аналогичное время невозможно качественно подготовиться к дистанционному обучению. Эксперт отдельно фокусирует внимание на том, что ни ютуб, ни сайты онлайн-сериалов, (от себя добавим: еще и игровых серверов) от карантинных будней совсем не «завалились» – рухнуло только ведомственное веб-творчество вроде «Кунделика» и компании. Попутно г-н Халыкберген попросил министра не сваливать собственную – ведомственную – вину на чужую голову.

Инженер Алекс Воронцов «наехал» на МОН за то, что они при разработке ведомственных сервисов включают «пилораму» вместо «долины» (явно Силиконовой), а с таким подходом ни один учебный сайт нормально работать не будет. Главный посыл специалиста: если вместо профессионализма использовать коррупцию, то никакие самые гигантские возможности от «Казахтелекома» не позволят наладить удаленные уроки. Цифры бюджетных средств на всевозможные интернет-проекты по линии Министерства образования и науки г-н Воронцов приводит реально астрономические, тогда как банки и частные фирмы за многократно меньшие бюджеты давно сделали работающие вещи, которые и в период карантина показывают себя качественно.

Спорную позицию занял министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев. Он, падение скорости Интернета назвал общемировой проблемой в свете пандемии коронавируса, а потому при онлайн-образовании для возросшей нагрузки Казахстану потребовалось бы увеличить имеющиеся мощности в два раза. В качестве выхода из создавшегося положения министр предлагает платформу «Кунделик», которую нужно нарастить по дополнительным опциям. Однако «Кунделик» – это тормозное явление в системе образования по определению. Школьные учителя, узнав, что задания нужно сбрасывать через «Кунделик», немедленно стали оповещать школьников по классным чатам, дабы всю необходимую информацию они скачали в воскресенье, поскольку в понедельник платформа обязательно рухнет. Реальность оказалась еще печальнее – «Кунделик» упал уже в выходной.

Получается весьма знаковая картина. WhatsApp, через который трафик идет террабайтами, со всей выпавшей на его долю нагрузкой справляется в рабочем режиме, а «Кунделик», якобы специально сделанный для учебных целей (сельские учителя считают его средством для пыток, а городские – изощренным средством для пыток), при чуть увеличившемся трафике моментально перестает подавать признаки жизни. Поэтому главной проблемой получается не возможность прокачки со стороны «Казахтелекома», а техническое исполнение конкретных сайтов и сервисов. Если микроскопом забивать гвозди, то не факт, что даже очень крупный прибор будет эффективным. Так и с возможностями трафика. При неправильно выстроенных маршрутах и масштабировании, например, даже одиночный заход на сайт может превратиться в серьезную проблему.

Разумеется, не только сайты МОНа не справляются с теми функциями, ради которых они создавались на бюджетные деньги. Здесь достаточно упомянуть болезненный для пользователей 42500.enbek.kz, но это всего лишь лишний аргумент в споре на чаше весов «Казахтелекома». Когда при прочих равных условиях один сайт работает бесперебойно, а другой никак – тогда вопросы к разработчикам сайта, а не к провайдеру.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.