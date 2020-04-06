Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цены на лимоны и имбирь в Алматы определяются рыночными механизмами, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

«Повышенным спросом сейчас пользуются лимоны, имбирь, на которые цены возросли. Это чисто рыночный механизм, который мы наблюдаем, спрос среди населения привел к резкому повышению цен на эти товары», — сказал Оразалин на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что никаких официальных заключений госорганов относительно эффективности применения данных товаров в профилактике коронавируса не было.

Ранее сообщалось о том, что до Т20 тыс. за 1 кг доходит цена на корень имбиря в Казахстане.