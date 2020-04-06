Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 300 звонков от военнообязанных-добровольцев поступило в Алматы, сообщил начальник департамента по делам обороны города Амантай Усербаев.

«Очень много звонков поступает (от военнообязанных-добровольцев – КазТАГ). На сегодняшний день поступило более 300 звонков от добровольцев. Мы их данные изучаем, определяем состояние здоровья, так как основным критерием является годность к воинской службе. Как будет подписано постановление (акима города – КазТАГ), каждый военнообязанный пройдет медосмотр, в ходе которого предпримем все меры к тому, чтобы они не заразились коронавирусом», — сказал Усербаев на брифинге в понедельник.