Названы новые планируемые размеры базовой и минимальной пенсий, МРП и ВПМ в РК на 2020 год

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Названы новые планируемые размеры базовой и минимальной пенсий, месячного расчетного показателя (МРП) и величины прожиточного минимума (ВРП) в Казахстане на 2020 год, передает корреспондент агентства.

«Установить с 1 апреля 2020 года: 1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – Т17 641; 2) минимальный размер пенсии – Т40 441; 3) МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан –

Т2 778; 4) ВПМ для исчисления размеров базовых социальных выплат – Т32 668», — говорится в проекте поправок в республиканский бюджет на 2020 год.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что на Т515 млрд могут вырасти доходы и на 1,3 трлн – расходы бюджета Казахстана на 2020 год. Также стало известно, что Т100 млрд трансфертов из областей и трех городов ожидаются в республиканский бюджет на 2020 год из-за чрезвычайного положения (ЧП).

Отметим, что о предстоящих поправках в бюджет стало известно 9 марта по итогам совещания по экономической ситуации в стране, которую провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с пандемией коронавируса.