Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«По решению властей ОАЭ в Казахстан доставлена партия гуманитарной помощи. (…) Из ОАЭ прилетел самолет, на борту которого были такие медицинские средства, как средства полной защиты, средства частичной защиты, одноразовые перчатки, медицинские маски, бахилы, антисептики и другое, общим весом около 13 тонн», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в рамках взаимной выручки Казахстану ранее была направлена различная помощь из таких стран, как США, Китай, Южная Корея, Япония, Турция и Израиль.

«В условиях быстро распространяющегося эпидемиологического кризиса все государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью, вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической отдаленности», — отмечается в заключении.