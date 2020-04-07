Дурят нашего брата

Как хотите, но панику вокруг коронавируса невозможно объяснить без конспирологии

Есть сфера жизни, в которой автор этой заметки глубокий профессионал. Тёртый многоопытный калач. Это журналистика. Ну, и в сопредельных сферах я кое-что понимаю. Например, в пропаганде. И скажу вам как эксперт: невозможно без «теории заговора» объяснить, почему многие серьёзные СМИ за последние два месяца превратились в жёлтые. Зачем корреспондент Би Би Си, выкатив зенки, вопит, что в Италии (а не в одном городе на севере страны) «морги переполнены, крематории не успевают сжигать трупы». И ни слова не говорит о том, что в десятках других итальянских городов течёт скучная карантинная жизнь без происшествий.

Да, «серьёзная пресса» всегда участвовала в информационных войнах. Мочила Путина или, наоборот, Трампа. В зависимости от того, кто издатель, кто заказывает музыку. Ну, тогда расскажите мне, кто заказывает сейчас?

Например, кто внушил публике-дуре, будто новый вирус опасен для всех категорий населения, а не только для стариков? Хотя и китайская статистика, и страшная итальянская ясно показывают: смертность от коронавируса практически вся сосредоточена в категории «семьдесят плюс». Есть определённая опасность для людей старше шестидесяти. А для тех, кто младше, опасности нет никакой. Даже в Бергамо – это самый эпицентр итальянского коронавруса – в возрастной группе 40-49 лет нет роста смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года. А по группам моложе 40 лет наблюдается даже снижение смертности по сравнению с «мирным временем». Поскольку сейчас все сидят дома, гораздо меньше стало ДТП и несчастных случаев на производстве. Можете убедиться.

Но в ответ многие граждане говорят: «Да ведь среди заболевших коронавирусом большинство как раз молодёжь!». Эти граждане не понимают, что считать надо не тех, кто чихает. А тех, кто умирает.

Народ, накачанный пропагандой, паникует всё больше. Один мой хороший знакомый работает в Москве риэлтором. На днях он должен был забрать ключи у сестры своего клиента. Позвонил ей, сказал, что сейчас приедет за ключами. И в ответ получил истерику: «Да как вы смеете? В такое время?!». Риэлтор всё же сумел убедить эту даму, приехал, и она – в маске, перчатках и защитном комбинезоне – приоткрыв дверь квартиры, швырнула ему ключи. И это была не старушка за 80, а интеллигентная москвичка в районе 40 лет.

Нет, в самом деле, объяснить такие вещи всё крайне сложно. Ведь ещё в феврале в Китае стало ясно, что зараза опасна только для очень пожилых людей. По Италии так сильно шарахнуло потому, что с отменой границ в Евросоюзе туда, в Италию, к тёплому морю и фруктам, съезжается на старости лет пол-Европы. И вообще, за последние 15-20 лет, благодаря успехам медицины, продолжительность жизни увеличилась до немыслимых ранее пределов и состояний. Организм 85-летнего прадедушки, исчерпавший все ресурсы, отпущенные создателем, поддерживается при помощи сложных препаратов и процедур в состоянии полу-жизни ещё несколько лет. И рано или поздно должна была появиться напасть, которая создала бы проблемы продлению такой полу-жизни. И вот эта напасть появилась. Для тысяч и десятков тысяч семей ситуация, когда любимый прадедушка мог бы дотянуть до 90 лет, а теперь вот уходит в 88, это большая человеческая трагедия. Но вы уверены, что по такому поводу надо устраивать вселенскую панику, обрушивать мировую экономику, создавать реальную перспективу массовых беспорядков, революций и диктатур?

Есть такой российский писатель Захар Прилепин. Он вовсе не оппозиционер. Он русский патриот и в хорошем смысле империалист. Лидер одобренной Кремлём политической партии «За правду». И вот этот человек заявляет, что в России уже сейчас формируются «группировки», которые скоро начнут «вскрывать продовольственные магазины и склады». Потому, что у дорогих россиян, посаженных на «самоизоляцию», кончаются деньги, и нет возможности заработать на кусок хлеба. Таких людей в масштабах страны катастрофически много, считает Захар. А будет ещё больше. И через месяц-полтора «мы неизбежно получим неостановимый и волнообразный социальный взрыв», – говорит Прилепин.

По его мнению, «часть политических сил в России яростно к этому готовится». И речь идёт не только о либералах, но и о националистах. «Некоторые уже радостно потирают руки и ожидают, что вот сейчас уже всё начнётся, и будут убивать чиновников и силовиков».

При этом силовые структуры в России – очень мощные, отлично оснащённые и экипированные. Вроде бы хорошо мотивированные. Вдобавок к полиции четыре года назад была создана Росгвардия. Это ещё почти пятьсот тысяч «штыков» во главе с преданным Путину генералом Золотовым. Они оба ещё в начале 90-х вместе работали у Собчака. Путин сначала помощником, потом заместителем, а Золотов, тогда далеко не генерал, охранял школьницу Ксюшу.

Наверное, эти люди не дрогнут в суровый час. Наверное, если дело дойдёт до массовых беспорядков и погромов, силовики спасут российскую государственность. Но неужели не было никаких других вариантов, кроме как вести дело к накоплению всенародной ярости в четырёх стенах и без зарплаты? Точно нельзя было принять радикальные своевременные меры, допустим, по размещению большей части очень пожилых россиян (или казахстанцев) в комфортабельных, изолированных от мира санаториях и отелях – добровольному, разумеется?

Интересно, что такие простые мысли приходят в голову не мне одному. Хорошо знакомый нашим читателям немецкий эксперт Александр Рар тоже в недоумении. Мы говорили с ним на прошлой неделе. Я думал, может Рар мне объяснит, в чём ужас-ужас-ужас коронавируса. Но Рар не объяснил. Он только подтвердил мои сомнения:

– Действительно, цифры показывают, что, в Германии в основном умирают люди преклонного возраста, очень старые, те, кому за 80. Кстати, те же самые цифры подтверждаются и в Италии, и в Испании. Для людей, которым меньше семидесяти, риск смертельного исхода от этой болезни минимальный. Поэтому сейчас, действительно, идет серьезное обдумывание здесь, в Европе, положения дел с тем, чтобы принять серьезные решения, когда нужно и можно убирать карантин. В принципе придёт момент, когда держать в полной изоляции и в карантине саму экономику страны станет невозможным. Сейчас пока преобладает моральный аспект – нельзя рисковать жизнью стариков. Но в конце пасхи (у католиков и протестантов она в этом году наступает 12 апреля), мне кажется, встанет вопрос о том, чтобы как можно более серьёзно изолировать стариков, с тем, чтобы они меньше подвергались опасности – но не дать экономике разных стран умереть. И это будет изменение в парадигме, во всяком случае, в Европе, но, я думаю, и в Америке, и в Азии, – говорит Александр Рар.

Да, а где же собственно конспирология? Её содержательная часть? Ну, тут теорий много, в том числе вполне дурацких. Автор не хочет добавлять в этот ворох свою собственную гипотезу. По крайней мере, в этот раз. Почитайте вот лучше российского футуролога Сергея Переслегина. Он даёт ответы на многие вопросы, которые возникают по поводу всей этой истории. Не на все, правда. Так ведь на все вопросы ни у кого нет ответа.

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