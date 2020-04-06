Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Около $5 млрд выделили США на борьбу с коронавирусом Казахстану и странам Центральной Азии (ЦА), сообщил региональный директор по ЦА в центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Дэниел Сингер.

«На настоящий момент правительство США выделило около $5 млн на борьбу с коронавирусом в этом регионе. На этой неделе я направил еще один запрос в нашу штаб-квартиру. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время, и мы привлечем дополнительные ресурсы», — сообщил Сингер.

По его словам, важно осознавать, что, хотя в Америке есть эта болезнь, и ситуация очень серьезна, и власти США сосредоточивают внимание на заботе о их собственных гражданах, они сохраняют «свою приверженность партнерству с этими странами».

«Наши сотрудники будут продолжать здесь работать, мы увеличиваем штат нашего местного офиса, и мы ожидаем, что будем продолжать оказывать поддержку всем этим странам в ходе борьбы с этой пандемией и впоследствии», — подчеркнул Сингер.