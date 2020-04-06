Более 20 сотрудников ряда таможенных постов РК задержали по подозрению в получении взяток

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — Более 20 сотрудников ряда таможенных постов Казахстана задержали по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Сотрудниками комитета национальной безопасности в рамках оперативной комбинации и проведенных оперативно-следственных мероприятий за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников ряда таможенных постов, которые за довольно короткое время получили миллионы тенге, десятки тысяч долларов и крупные суммы других валют», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 28 мая 2019 года сообщалось, что более 20 сотрудников таможни подозреваются

в получении взяток путем вымогательства.

«В производстве КНБ находится досудебное производство в отношении сотрудников таможни, фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля таможенных постов «Нур Жолы», «Калжат» (Алматинская область) и «им. Б.Конысбаева» (Туркестанская область). Более 20 сотрудников подозреваются в получении взяток путем вымогательства от участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из КНР в Республику Узбекистан», — говорилось тогда в сообщении КНБ РК.