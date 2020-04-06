Призванным на спецсборы военнообязанным в Алматы пообещали заплатить

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Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане гражданам, призванным на спецсборы, заплатят, заявил начальник департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев.

«Если военнообязанный работает, то ему будут платить среднемесячную зарплату», — сказал Усербаев на брифинге по вопросам призыва военнообязанных наспециальные сборы в понедельник.

А если призванный не работал, то, по его информации, ему заплатят минимальную заработную плату – 42500 тенге.

По его словам, призыв рассчитан на один месяц.

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