Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Список лиц с разрешением на пересечение блокпостов расширили в Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы внес изменения и дополнения в ранее принятые документы. В частности, внесены дополнения в список лиц, которым разрешен выезд/въезд из/в Алматы через блокпосты», — говорится в сообщении в понедельник.

В акимате уточнили, что теперь разрешен выезд/въезд из/в Алматы разрешен сотрудникам и транспорту правоохранительных и специальных органов других регионов РК (ДКНБ, прокуратура, ДЭР, ДГД, антикоррупционная служба, СГО РК, ДП, Национальная гвардия, МО, ДЧС), направляющиеся из/в Алматы по служебной необходимости.

«Но въехать-выехать через алматинские блокпосты сотрудники указанных ведомств смогут только по письменному разрешению, подписанному первым руководителем территориального органа», — подчеркивается в сообщении.