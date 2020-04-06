Богатым придется делиться 06.04.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 360 0 Экономист Айдархан Кусаинов о глобальных изменениях и структурах повседневности Похожие материалы: Токаев поручил усилить карантинные меры по всему Казахстану Токаев о доходах: Нам придется идти на кардинальные меры, у многих семей нет «запаса прочности» Штрафы для нарушителей не основная цель наполнения бюджета «Антикризисные меры – основа политического курса Токаева». «Что придется сделать Токаеву в ближайшее время?». «Тесты. Бекшин. Карантин». «Нужно ли привлекать к ответственности чиновников, которые завезли в Казахстан коронавирус?» Придется ли позднее платить налоги за период ЧП, зависит от ситуации в экономике — Токаев