Казахстан примет участие в министерских переговорах ОПЕК+

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Казахстан примет участие в министерских переговорах между участниками договора между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в организацию (ОПЕК+), сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Казахстан примет участие в министерском вебинаре ОПЕК+. Переговоры министров стран-участников соглашения ОПЕК+ пройдут посредством видеоконференции 9 апреля», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В минэнерго добавили, что «Казахстан всегда был приверженцем конструктивного диалога, выполняя принятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+».

«Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. При этом, наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка», — сказано в сообщении.