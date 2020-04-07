В Алматы инвалидам III группы и безработным планируют дополнительно выплатить по 2 МРП

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы инвалидам III группы и официально зарегистрированным безработным планируют дополнительно выплатить по 2 МРП, сообщила руководитель управления социального благосостояния города Рахат Шимашева.

«В связи с внесением изменений в приказ минтруда дополнительно планируется выплата в размере 2 МРП инвалидам III группы и тем, кто официально зарегистрирован в центре занятости Алматы и официально зарегистрированы как безработные», — сообщила Шимашева на брифинге во вторник.

По ее словам, на эту помощь могут претендовать 1690 человек.

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