Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. На Т180 млрд планируют увеличить финансирование программы «Нурлы жер», сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

«На сегодня в рамках обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест нами разработан проект постановления о внесении изменений в программу «Нурлы жер». Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта, в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на Т180 млрд, повышения предельной стоимости строительства за 1 кв. м и корректировка показателей результатов по кредитному жилью», — сказал Ускенбаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что имеется также необходимость рассмотреть повышение ценового параметра по проектам арендного жилья с корректировкой показателей программы.