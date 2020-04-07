28 водохранилищ планируется построить в Казахстане до 2030 года

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. 28 водохранилищ планируется построить в Казахстане до 2030 года, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Всего до 2030 года предполагается построить 28 водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях», — сказал Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

По его словам, чтобы довести площадь орошаемых земель до 3 млн га, нужно создавать дополнительные источники орошения путем строительства новых водохранилищ.

«При этом 12 водохранилищ планируется использовать, как для орошения, так и для снятия паводковых угроз 70 населенных пунктов», — пояснил министр.

Он отметил, что строительство водохранилищ позволит задействовать в сельской отрасли 29 тыс. рабочих мест.

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