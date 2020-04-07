Темиртау. 7 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Территорию Темиртау хотят расширить, передает корреспондент агентства.

«Внести на согласование в правительство Республики Казахстан предложения об изменении границ города Темиртау и Бухар-Жырауского района Карагандинской области путем включения в границы города Темиртау части земель Бухар-Жырауского района общей площадью 902 га», — говорится в проекте совместного решения акимата и маслихата Карагандинской области.

Согласно экспликации земель Бухар-Жырауского района Карагандинской области, включаемых в границы города Темиртау, к городу намерены присоединить 37 га Самаркандского сельского округа и 865 га Кызылкаинского сельского округа.

Из схематической карты следует, что городу площадью 30 245 га новые территории присоединяют с юго-западной части населенного пункта.