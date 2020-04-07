Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Почти 200 тыс. казахстанцам назначена соцвыплата в Т42,5 тыс., сообщает министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«Социальные выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП назначены 198 645 гражданам, (…) в том числе в проактивном формате, то есть без обращения граждан (для плательщиков единого совокупного платежа). По состоянию на 11.00 7 апреля от 1 млн 285 тыс. 473 граждан всего поступило 2 млн 22 тыс. 135 обращений за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода в период действия ЧП», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве граждан попросили направлять обращение один раз в целях недопущения увеличения сроков рассмотрения заявлений.

«Срок проверки данных и рассмотрения заявлений составляет три рабочих дня. После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая передает их в банки второго уровня для осуществления выплаты. Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот, расположенный по адресу https://t.me/Help42500Bot», — следует из сообщения.

В минтруда напомнили, что в соответствии с действующими правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42500 тенге на человека в месяц осуществляется следующим категориям:

– работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

– индивидуальным предпринимателям, не использующим наемный труд;

– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа;

– физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.