В Алматы официально зарегистрировано более 14 тыс. безработных

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Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы официально зарегистрировано 14 036 безработных, сообщила руководитель Управления социального благосостояния города Алматы Рахат Шимашева.

«В Центре занятости зарегистрировано 14 036 человек. В период карантина с 19 марта по 7 апреля зарегистрировано 1755 человек», — сказала Шимашева на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что «работа в этом направлении продолжается», а для содействия в трудоустройстве граждане могут обратиться в Центр занятости.

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