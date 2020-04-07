В Алматы официально зарегистрировано более 14 тыс. безработных

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы официально зарегистрировано 14 036 безработных, сообщила руководитель Управления социального благосостояния города Алматы Рахат Шимашева.

«В Центре занятости зарегистрировано 14 036 человек. В период карантина с 19 марта по 7 апреля зарегистрировано 1755 человек», — сказала Шимашева на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что «работа в этом направлении продолжается», а для содействия в трудоустройстве граждане могут обратиться в Центр занятости.