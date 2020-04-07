Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. 270 алматинцам отказали в выдаче пособия в размере Т42,5 тыс., сообщила руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева.

«270 заявлений на получение пособия в размере 42500 тенге мы вернули алматинцам с отказом. Как правило, в первом потоке заявлений заявители неправильно указывали свои координаты и карт-счета. Мы вернули их заявителям на доработку, они получили соответствующие SMS-сообщения», — сказал Шимашева на брифинге во вторник.

При этом она уточнила, что за этими заявителями сохраняется право повторного обращения.

«Если же вы получаете SMS-сообщение с подтверждением того, что вам начислено пособие, время поступления средств на карт-счет – три рабочих дня», — добавила Шимашева.