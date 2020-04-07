В КТЖ заявили о резком росте числа контейнерных поездов на погранпереходе Алтынколь-Хоргос

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – В АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) заявили о значительном росте числа контейнерных поездов на погранпереходе Алтынколь-Хоргос, передает корреспондент агентства.

«Грузопоток через погранпереход Алтынколь (РК)-Хоргос (КНР) начал значительно наращиваться в прошлом году, увеличивается пропуск поездов. И даже февральский спад не сильно повлиял на показатели за I квартал работы станции. В настоящее время на погранпереходе Алтынколь-Хоргос значительный рост контейнерных поездов», — сообщили в пресс-службе КТЖ во вторник.

По данным нацкомпании, в марте 2020 года было пропущено 164 поезда, тогда как за аналогичный период 2019 года – 59 поездов.

«В январе этого года их было 188, в феврале всего 65. В целом за I квартал пропущено 417 контейнерных поездов, 411 94 ДФЭ. (…) На 10,4% увеличен объем перегруза вагонов с начала 2020 года. При этом идет рост перегруза на станции Алтынколь вагонов с грузами в контейнерах, в крытых вагонах и на открытом подвижном составе из КНР», — добавили в КТЖ.