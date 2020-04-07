Рэнкинг министерств РК по доле онлайн-услуг. 2020

Министерства страны готовы предоставить гражданам 87% своих услуг в онлайн-формате

В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой и введением в стране карантина государственные органы — в том числе ЦОН-ы и министерства — перешли на электронный формат предоставления услуг. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, сегодня в стране более 80% (565) государственных услуг уже доступны для получения онлайн. В связи с вводом режима ЧП и закрытия ЦОН-ов в стране сильно выросла нагрузка на портал Электронного правительства, при этом было оказано более миллиона электронных услуг.

Среди министерств страны больше всего услуг в электронном формате предоставляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития: 102 услуги, или 90,3% от общего количества всех услуг министерства. Министерство сельского хозяйства может предоставить 58 электронных услуг. В тройку лидеров по количеству онлайн-услуг также вошло Министерство юстиции: 52 услуги.

Кроме того, в ТОП-5 вошли Министерство образования и науки РК (50 онлайн-услуг, или 80,6% от общего числа услуг МОН) и Министерство финансов (43 услуги, или 86%).

В целом 86,8% услуг министерств страны предоставляются в онлайн-формате. Больше всего оцифрованы услуги в Министерстве торговли и интеграции, а также в Министерстве национальной экономики — доля электронных услуг от общего числа в данных ведомствах составила все 100%.

В ТОП-5 министерств по доле онлайн-услуг также вошли Министерство юстиции (98,1%), Министерство сельского хозяйства (95,1%) и Министерство обороны (93,8%).

В свою очередь, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заняло 6-е место — доля его онлайн-услуг от общего количества составила 92,3% (12 услуг).

Информация предоставлена ranking.kz.

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