Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Восемь пунктов забора начнут экспресс-тестирование на коронавирус в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Следующий вид тестирования – экспресс-тесты, которые уже поступили в город. Медицинская лаборатория «Олимп» подготовила пять пунктов забора, соответствующие санитарным правилам. И один из благотворительных фондов закупил дополнительные экспресс-тесты управлению здравоохранения. На сегодняшний день в управлении здравоохранения определено восемь пунктов забора, которые в ближайшее время начнут работать», — сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова во вторник.