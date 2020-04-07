Восемь пунктов забора начнут экспресс-тестирование на коронавирус в Алматы

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Восемь пунктов забора начнут экспресс-тестирование на коронавирус в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Следующий вид тестирования – экспресс-тесты, которые уже поступили в город. Медицинская лаборатория «Олимп» подготовила пять пунктов забора, соответствующие санитарным правилам. И один из благотворительных фондов закупил дополнительные экспресс-тесты управлению здравоохранения. На сегодняшний день в управлении здравоохранения определено восемь пунктов забора, которые в ближайшее время начнут работать», — сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова во вторник.

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