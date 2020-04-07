Алматы. 7 апреля. КазТАГ – В Алматы назвали категории имеющих право на прохождение экспресс-тестов на коронавирус, передает корреспондент агентства.

«Экспресс-тест на CОVID-19 смогут пройти сотрудники скорой медицинской помощи, лица с ОРВИ, не находящиеся на стационарном лечении, лица, имеющие хронические заболевания, представители правоохранительных органов, нацгвардии, волонтеры, работники акимата и коммунальных служб», — сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова во вторник.

По ее словам, это те лица, которые подали заявку и заполнили анкетные данные «по ранее распространенным ссылкам».

«По вашим симптомам, которые вы обозначили в анкетных данных, проходит отбор для сдачи теста. После одобрения заявки вам придет смс-оповещение, где будет указан адрес пункта забора и время для прохождения экспресс-теста», — сказала Молдагасимова.