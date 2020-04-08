Бизнес-омбудсмен при президенте России предлагает обнулить налоги по примеру Казахстана

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает обнулить налоги по примеру Казахстана, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем все-таки для малого и среднего бизнеса принять решение, которое принято в некоторых странах, например, Казахстане. Мы предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса. Просто сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета. Такая мера может привести к рискам дробления бизнеса, отказу от составления налоговой отчетности, однако риски будут оправданы. Дайте бизнесу жить, дайте свободу во время кризиса», — сказал Титов в среду.

До 1 июня для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Казахстане предусмотрена отсрочка по уплате всех налогов и иных обязательных платежей. 3 апреля вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев добавил, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от налогов с фонда оплаты труда, а это пять видов – индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на обязательно медицинское страхование и социальные отчисления до 1 октября 2020 года. Замглавы МНЭ считает, что указанный «срок достаточно хороший, но по мере изменения ситуации будут рассматриваться дополнительные меры поддержки».