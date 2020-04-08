Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал уточнения в республиканский бюджет на 2020 год, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан указ «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года №299. С учетом текущей ситуации в мировой экономике, ценовой конъюнктуры на товарных рынках, а также коронавирусной пандемии в мире, уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2020 год. Данный прогноз и необходимость реализации мер по обеспечению социально-экономической стабильности явились основаниями для уточнения параметров республиканского бюджета 2020 года», — говорится в сообщении в среду.

6 апреля МИА КазТАГ сообщало, что на Т515 млрд могут вырасти доходы и на 1,3 трлн – расходы бюджета Казахстана на 2020 год. Также стало известно, что Т100 млрд трансфертов из областей и трех городов ожидаются в республиканский бюджет на 2020 год из-за чрезвычайного положения (ЧП). Также агентство новые планируемые размеры базовой и минимальной пенсий, МРП и величины прожиточного минимума в Казахстане на 2020 год. Вместе с тем, о предстоящих поправках в бюджет стало известно 9 марта по итогам совещания по экономической ситуации в стране, которую провел Токаев в связи с пандемией коронавируса.