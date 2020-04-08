Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев поблагодарил своих сторонников за многолетнюю поддержку.

«Я опять же хочу (выразить – КазТАГ) огромную благодарность за многолетнюю поддержку. Не переживайте. Переживали, что прямой эфир может стать фатальным, что там могут появиться какие-то там, как вы их называете, нурботы, еще что-то, которые задают какие-то вопросы. Я смутно понимаю, что это такое, но за это можете не переживать. (…) Поверьте мне, я привык находиться в обстановке, когда вокруг находится очень много разных, своеобразных людей. Вывести меня из себя практически невозможно. Если бы это было возможно, я, наверное, сейчас с вами не общался, я бы 11 лет не выдержал бы», — сказал Джакишев в среду в прямом эфире в Facebook.

Он привел слова Эйнштейна: «В мире есть две бесконечные вещи: вселенная и человеческая глупость».

«Насчет вселенной я не сильно уверен, поэтому давайте не будем обращать внимания на человеческую глупость, а займемся созерцание вселенной. Посмотрим, какие звезды шикарные, представляете? Небо, когда оно не в клеточку», — предложил экс-глава «Казатомпрома».

Поблагодарив всех еще раз, он сообщил, что у него есть своя гипотеза болезни.

«Если она (гипотеза болезни – КазТАГ) медиками подтвердится, то есть огромный шанс, что я с ней справлюсь», — заключил Джакишев.