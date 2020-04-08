В случае выздоровления Джакишев намерен создавать предприятия и рабочие места

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В случае выздоровления бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев намерен создавать предприятия и рабочие места.

«Если я справлюсь с этим (с болезнью – КазТАГ), то в дальнейшем, конечно, я приложу все свои усилия именно к тому, в чем я считаю себя специалистом и что мне нравится. Это создание рабочих мест, создание предприятий и так далее», — сказал Джакишев в среду в прямом эфир в Facebook.

Напоследок он пообещал общаться со своими сторонниками посредством соцсети.