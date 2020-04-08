На время ЧП выплаты пособий продлеваются автоматически – акимат Алматы

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы на период режима чрезвычайного положения (ЧП) выплаты пособий продлеваются автоматически, заявил руководитель департамента комитета труда, социальной защиты иммиграции по городу Алматы Айдынжан Нарматов.

«Лицам, срок освидетельствования которых наступил не более чем за месяц до наступления ЧП и во время ЧП срок инвалидности, степень утраты общей трудоспособности, профессиональной трудоспособности, индивидуальная программа реабилитации инвалида продлевается автоматически на период действия ЧП», — сказал Нарматов на онлайн брифинге об оказании государственных услуг в социально-трудовой сфере в среду.

Также, по его словам, на период действия ЧП государственные услуги оказываются на основании электронного заявления, поданного через сервис электронного обращения на веб-портале электронного правительства. То есть, государственная услуга будет оказываться заочно, без посещения медико-социальной экспертизы и установления инвалидности, степени утраты трудоспособности, определения необходимых мер социальной защиты гражданина отделами медико-социальной экспертизы заочно, в соответствии с правилами проведения.

«Социальные выплаты на случай утраты трудоспособности в период ЧП лицам, которые получают госпособие, проводятся по установленной ранее группе инвалидности и степени утраты общей трудоспособности, по месяц окончания действия режима ЧП включительно», — добавил Нарматов.