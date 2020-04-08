В связи с состоянием здоровья могу трудиться не более двух часов в сутки – Джакишев

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев сообщил о том, что в связи с состоянием здоровья может трудиться не более двух часов в сутки.

«Есть еще одна проблема, связанная с состоянием здоровья. К сожалению, реально плодотворно могу трудиться не больше двух часов в сутки. Потому что как только больше я начинаю работать, у меня начинает скакать давление, и, в общем, получается, я не сильно работоспособен. Поэтому сейчас провести анализ, получить всю информацию, дать какие-то выходы из ситуации в Казахстане мне достаточно сложно», — сообщил Джакишев в среду во время видео-конференции в Facebook, отвечая на вопрос, какие предложения по выходу из сегодняшней экономической ситуации в стране он может дать.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывал наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран признали Джакишева политическим заключенным.

3 марта 2020 года суд в Семее удовлетворил ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО), он выходит на свободу. 19 марта экс-глава «Казатомпрома» вышел на свободу.