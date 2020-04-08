Токаев назначил своего спецпредставителя на «Байконуре»

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Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил своего специального представителя на комплексе «Байконур», сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», — говорится в сообщении в среду.

Сулейменов в апреле 2020 года был назначен на пост заместителя акима Кызылординской области, до этого с апреля 2019 года он возглавлял комитет атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Казахстана, а еще раньше – с октября 2015 года по апрель 2019 года был заместителем акима Кызылординской области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ЧС и гражданской обороны.

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