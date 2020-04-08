Заключения по поправкам в законы РК о выборах и партиях мажилис подготовит до 27 ноября

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заключения по поправкам в законы РК «О выборах» и «О политических партиях» депутаты мажилиса парламента Казахстана подготовят до 27 ноября.

«Заключение (по проекту изменений в конституционный закон «О выборах» – КазТАГ), (…) заключение (по проекту изменений в закон «О политических партиях» – КазТАГ) будет готово до 27 ноября 2020 года», — сообщил депутат мажилиса парламента РК Нурлан Абдиров на пленарном заседании нижней палаты в среду.

Он уточнил, что заключения по проектам изменений в конституционные законы о выборах и партиях подготовит комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что конституционный закон Казахстана «О выборах» предлагают дополнить в министерстве юстиции РК. Также сообщалось о поправках в закон «О политических партиях».