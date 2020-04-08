Мажилис одобрил ужесточение наказаний за нарушение закона о мирных собраниях

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили проект поправок об ужесточении наказаний за нарушение закона о мирных собраниях во втором чтении.

«В частности, в статью 488 Кодекса об административных правонарушениях депутаты внесли поправки, касающиеся ответственности за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. (…) Ответственность за самоуправную, без уведомления местных исполнительных органов организацию и проведение митингов, демонстраций и других собраний, а также за участие в них усилена», — сообщил в среду на пленарном заседании мажилиса депутат Канат Мусин.

Проект закона одобрен мажилисом во втором чтении и направлен в сенат.