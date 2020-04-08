Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1649,25.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 2,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1511,21 (-8,32), а в британских фунтах – 1333,75 (-10,48).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.