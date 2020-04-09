30 квартир снимут с баланса минкультуры и передадут в оплату акций театра «Астана Опера»

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – 30 квартир снимут с баланса министерства культуры и спорта и передадут в оплату акций театра «Астана Опера», передает корреспондент агентства.

«Передать в установленном законодательством порядке республиканское имущество с баланса государственного учреждения «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан» в оплату акций НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»: 1) недвижимое имущество согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 2) движимое имущество (основные средства) согласно приложению 2 к настоящему постановлению», — говорится в постановлении правительства.

Из приложения следует, что МКС РК передаст в оплату акций театра само здание «Астана Опера», которое находилось на балансе ведомства, а также 30 квартир в различных районах Нур-Султана.

Помимо этого с баланса минкультуры и спорта театру будет передано различное оборудование, мебель и много другое.