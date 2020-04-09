ГЦБ почти на Т79 млрд решил выпустить акимат Алматинской области на занятость в рамках ЧП

Талдыкорган. 9 апреля. КазТАГ – Государственные ценные бумаги (ГЦБ) почти на Т79 млрд решил выпустить местный исполнительный орган (МИО, акимат) Алматинской области на обеспечение занятости в рамках чрезвычайного положения (ЧП), передает корреспондент агентства.

«Определить следующие условия, объем и целевое назначение выпуска МИО Алматинской области ГЦБ для обращения на внутреннем рынке: 1) условия: год выпуска государственных ценных бумаг – 2020 год; вид ценных бумаг – ГЦБ, выпускаемые МИО Алматинской области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости, определенных в период действия ЧП; 2) объем – не более Т78,82 млрд; 3) целевое назначение – финансирование мероприятий Дорожной карты занятости, определенных в период действия ЧП», — говорится в постановлении акимата Алматинской области.