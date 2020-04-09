После карантина госструктуры могут начать взимать более высокие налоги

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане есть риск, что по окончании карантина госструктуры могут начать взимать более высокие налоги, заявил директор консалтинговой неправительственной организации «Группа оценки рисков» Досым Сатпаев.

«Вся сложность ситуации заключается в том, что налогооблагаемая база у государства сокращается катастрофически. На время карантина были даны налоговые и прочие послабления. Но есть риск того, что после его завершения появится соблазн у госструктур наверстать упущенное и потраченное за счет взимания более высоких налогов и штрафов», -сказал Сатпаев МИА «КазТАГ», комментируя в четверг рост месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане до Т2778.

Президент Токаев говорил о том, что отсрочка по выплате налогов для бизнеса означает, что позже он должен эти налоги оплатить, напомнил Сатпаев.