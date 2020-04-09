С Байконура стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экспедицией на МКС

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Байконыр. 9 апреля. КазТАГ С космодрома Байконур в 14.05.06 по времени Нур-Султана стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-16» с экипажем на международную космическую станцию (МКС), передает КазТАГ.

Стартовый день экипажа начался ранним утром 9 апреля. В 07.20 по времени Нур-Султана космонавты основного и дублирующего экипажей вышли из гостиницы «Космонавт», через 40 минут автобусы с экипажами прибыли на площадку 254, где основной состав переоделся в полетные скафандры. За два часа до старта экипаж занял места в космическом корабле.

Предстартовая подготовка и сам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз-МС-16» прошли в штатном режиме.

Экипаж «Иркутов» (позывной командира корабля «Союз МС-16») проведет в космосе 196 суток. За время полета будет выполнена обширная программа из 52 экспериментов. Вернется на Землю экипаж осенью 2020 года.

Отметим, что в связи с угрозой коронавируса запуск с Байконура ракеты «Союз-2.1а» с международным экипажем корабля «Союз МС-16» на МКС впервые в истории отечественной космонавтики прошел без присутствия представителей СМИ и туристов. Кроме того, также впервые на космодром не были допущены родственники членов экипажа.

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Корабль «Союз» доставит на МКС по шестичасовой четырехвитковой схеме международный экипаж в составе россиян Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и американца Кристофера Кэссиди.

Стыковка корабля «Союз МС-16» с МКС намечена на 9 апреля в 20.20 (+- 3 минуты) по времени Нур-Султана.

Напомним, это был первый пуск ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления с пилотируемым кораблем. А первый испытательный пуск новой ракеты в конфигурации с кораблем «Союз МС» в беспилотном варианте успешно прошел 22 августа 2019 года. Это позволило провести следующий старт уже с экипажем космонавтов на борту ТПК «Союз МС-16».

19 февраля 2020 года Роскосмос сообщил о том, что российские члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин были заменены по медицинским показаниям. Вместо них на полугодовую вахту на МКС полетят дублеры Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Американский астронавт Кристофер Кэссиди не был заменен и продолжил подготовку уже в составе нового экипажа.

Справка

Командир корабля «Союз МС», бортинженер МКС-63 Анатолий Алексеевич Иванишин – военный летчик 3 класса, выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков по специальности «Командная тактическая истребительная авиация». Родился в Иркутске. 15 января ему исполнился 51 год. Женат, с женой Светланой воспитывает сына. Совершил два космических полета. Первый полет выполнил с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 года в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. Вторая экспедиция состоялась с 7 июля по 30 октября 2016 года в составе 48/49-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира корабля «Союз МС-01», бортинженера МКС-48 и командира МКС-49. Общая продолжительность пребывания в космосе составила более 280 суток.

Бортинженер-1 ТПК «Союз МС-16», бортинженер МКС-63 Иван Викторович Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежске Плесецкого района Архангельской области. Получил образование в Балтийском государственном техническом университете имени Д.Ф. Устинова «Военмех» (Санкт-Петербург), магистр техники и технологии по направлению авиа- и ракетостроение. Прошел общекосмическую подготовку на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 3августа 2012 года по решению межведомственной квалификационной комиссии получил квалификацию «космонавт-испытатель». С июня 2018 года по февраль 2020 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-63. В связи с изменением составов экипажей МКС-63 с февраля 2020 года продолжил подготовку в составе основного экипажа МКС-63 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-16» и бортинженера МКС-63. Женат. В семье дочь и сын. Опыта космических полетов не имеет.

Бортинженер-2 ТПК «Союз МС-16», командир МКС-63 Кристофер Джон Кэссиди по профессии военный подводник, военный летчик, участник боевых действий дважды в Афганистане и дважды в Средиземноморье. Совершил два космических полета. Первый полет выполнил с 15 по 31 июля 2009 года в качестве пилота в составе экипажа STS-127 «Индевор». Вторая экспедиция состоялась с 28 марта по 10 сентября 2013 года в качестве бортинженера-2 корабля «Союз ТМА-08М» и бортинженера МКС-35/36. Суммарная продолжительность полетов 181 день. Женат, в семье трое детей.

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