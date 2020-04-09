Сенат РК одобрил поправки в порядок пребывания граждан РК и КР в двух странах

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат принял Закон РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года».

«Протоколом предусмотрено исключение из перечня документов для пересечения государственной границы (между Казахстаном и Кыргызстаном – КазТАГ) сторон свидетельства о рождении детей, не достигших возраста 16 лет со справкой-вкладышем с указанием принадлежности гражданства сторон в целях гармонизации национальным законодательствам в области и унификации проездных документов», — сообщила депутат Сауле Айтпаева на пленарном заседании сената в четверг.

По ее словам, результатом ратификации протокола будет приведение в соответствии с международными стандартами порядка въезда и выезда детей с идентификацией их личности.