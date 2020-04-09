Еще неделя карантина и многие СМИ умрут 09.04.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 214 0 Правозащитник Тамара Калеева о том, как чрезвычайное положение разоряет издания Похожие материалы: На 15 суток могут арестовать нарушителей режима карантина в Нур-Султане и Алматы Режим карантина вводится в Акмолинской области 31 марта Будут ли работать обменники и почта при ужесточении карантина в Нур-Султане и Алматы Говорить о продлении карантина преждевременно – Абаев Режим карантина вводится в Кордайском районе