В Алматы переполненных автобусов нет – Молдагасимова

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы переполненных автобусов нет, считает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимова.

«Мы рекомендуем не перегружать автобусы. Всем компаниям, которые занимаются автоперевозками нужно предусматривать вопрос заполняемости не более 40%-50%, чтобы было хоть какое-то расстояние, чтобы были антисептики в автобусах. Если есть факты несоблюдения, нужно эти факты направить к нам в штаб, но со слов руководства управления мобильности, таких фактов не существует, потому что количество пассажиров, которые в городе передвигаются общественным транспортом, сократилось в разы», — сказала Молдагасимова на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что, по ее мнению, в отношении общественного транспорта были приняты «хорошие меры».

«По общественному транспорту приняты, я думаю, нормальные, хорошие меры. На 35% сокращен общественный транспорт в рабочие дни, а на выходные дни он сокращен до 50%», — отметила она.