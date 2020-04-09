Снижение заболеваемости коронавирусом в Алматы объяснили самоизоляцией

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Низкая заболеваемость коронавирусом в Алматы сегодня достигается благодаря самоизоляции, считает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова.

«Никто карантин не отменял, призываю его соблюдать. Основная причина снижения заболеваемости коронавирусом в городе сегодня достигается благодаря самоизоляции, что выдерживается максимально режим карантина», — сказала Молдагасимова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, есть ли смысл в карантине после 13 апреля, учитывая наблюдаемую сегодня заболеваемость COVID-19 в Алматы.

Она заявила, что сегодня еще шире идет работа по выявлению больных и носителей коронавируса.

«Если среди наших граждан есть те, которые болеют, и кого мы не знаем, будем активно выявлять, очаги локализовывать, заниматься лечением. За всеми очагами в городе ведется пристальное наблюдение со стороны департамента полиции, другими лицами. При выявлении нарушителей, я ежедневно на отчете слышу, к ним принимаются жесткие меры наказания вплоть до ареста. Безопасность нашего общества напрямую зависит, насколько правильно мы будет выдерживать карантинные меры», — полагает глава департамента.