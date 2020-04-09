В предоставлении земли компаниям с участием стран-членов ЕАЭС особой проблемы не вижу

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В предоставлении в частную собственность земли компаниям с участием стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) особой проблемы не вижу, считает политолог Эдуард Полетаев.

«Земля предоставляется для строительства предприятий обрабатывающей промышленности, как раз то, что на самом деле необходимо Казахстану. В частности, упоминается строительство чугунно-литейного завода или предприятия по выпуску запчастей для грузовых машин. Территория это небольшая, ну, и в крайнем случае, все это можно по законодательству отследить. Я здесь какой-то большой проблемы не вижу», — прокомментировал Полетаев для КазТАГ еще накануне снятия проекта нормативно-правового акта о бесплатной казахстанской земле фирмам из ЕАЭС с обсуждения.

Эксперт считает, что «это связано с деятельностью ЕАЭС».

«Эти заявленные свободы перемещения рабочей силы, товаров, услуг в рамках интеграционного объединения предполагают, что каждое государство на своей территории предоставляет для компаний с участием стран-членов ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем для юридических лиц своей страны», — полагает собеседник агентства.

Кроме того, продолжил спикер, есть также определенные ограничения, изъятия, требования, с чем Евразийская экономическая комиссия и пытается бороться.

«Также есть правовой режим, защита инвестиций. Ограничения в странах ЕАЭС, как я понял, сохраняются. Так в Беларуси земельные участки могут находиться у иностранцев исключительно на правах аренды. В Казахстане также имеются определенные ограничения. К примеру, земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства, не могут находиться в частной собственности у иностранцев. Есть ограничения по земле и в России, например, аренда земельных участков ограничена сроком до 49 лет, если не ошибаюсь», — перечислил Полетаев.

На вопрос, почему именно сейчас хотели этот вопрос пролоббировать, эксперт ответил, что «это плановый вопрос, который не связан ни с экономическим кризисом, ни с коронавирусом».

«Просто необходимо продолжать работу над совместными документами в рамках ЕАЭС. Они и так долго создаются, так как необходимо согласовывать процедуры во всех странах-участницах интеграционного объединения. По логике вещей, если наш кабмин задумался над этим вопросом, то и в России, и других странах ЕАЭС также должны пойти тем же путем — предоставлять в частную собственность землю компаниям с участием, например, казахстанских компаний», — предположил собеседник агентства.

С другой стороны, добавил спикер, земля в Казахстане – это болезненный вопрос.

«Об этом свидетельствуют и возмущение людей, и акции протеста против предоставления земли Китаю, которые прошли недавно. Думаю, какой-то скандальный костер разжигать не нужно, а просто посмотреть, что под этим скрывается в рамках договоренностей между странами ЕАЭС. Учитывая то, что страны довольно близкие и в условиях, когда весь мир закрывается и перспективы ЕАЭС мучительно проглядываются, привлечение инвесторов из дружественных стран, в том числе благодаря намерению предоставлять землю, думаю, хороший шаг. Между тем именно Казахстан является лидером в регионе по привлечению иностранных инвестиций. Когда говорят о предоставлении земельных наделов, значит, об освоении природных ресурсов речи нет. Как говорится, в Казахстане все скважины уже поделены, а земельные участки – распределены», — резюмирует Полетаев.