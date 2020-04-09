Число выздоровевших от коронавируса достигло 60 в Казахстане

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Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса достигло 60 в Казахстане, сообщает оперативный штаб государственной комиссии по режиму чрезвычайного положения (ЧП) в РК.

«Еще два пациента выписаны в Жамбылской и Павлодарской области, проходившие лечение от коронавируса. На сегодняшний день на 17.55 в Казахстане всего выписаны 60 человек, из них: Нур-Султан – 30, Алматы – 26, СКО – один, Актюбинская область – один, Жамбыская область – один, Павлодарская область – один пациент», — говорится в сообщении в четверг.

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